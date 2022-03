Minori rapinati, fermati due diciottenni

Minacce e mani nelle tasche per svuotare il portafogli a ragazzini fra i 14 e i 16 anni. Sono stati i genitori a denunciare tutto alla polizia

LUCCA — Tra il 15 e il 16 Gennaio dei minorenni sono stati avvicinati da due giovani poco più grandi, minacciati e derubati dei soldi che avevano con loro. I fatti tra la zona di Porta San Felice e la stazione ferroviaria. Per paura i ragazzini rapinati, tra i 14 e i 16 anni, non si sono rivolti alle forze dell'ordine. Ma il racconto fatto a un genitore ha fatto scattare le indagini della polizia, che oggi ha individuato due diciottenni quali presunti autori delle rapine in questione, almeno tre.

Per le indagini sono stati fondamentali i filmanti delle telecamere di sorveglianza e i racconti delle giovani vittime.

I due diciottenni fermati sono un italiano ed un marocchino. Il primo, hanno spiegato dalla Questura di Lucca, si trovava già agli arresti per reati analoghi. Il secondo, invece, è stato sottoposto ai domiciliari.