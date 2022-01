Lui è Matteo ed è scomparso nel nulla

La Prefettura ha diramato la foto di Matteo Della Longa, 48 anni, di cui non si hanno più notizie dalla serata di lunedì

PISA — Da lunedì scorso non si hanno più notizie di Matteo Della Longa, 48 anni, residente a San Giuliano Terme e dipendente pubblico a Pisa. Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari e giorni di infruttuose ricerche, nel pomeriggio odierno la Prefettura di Pisa ha deciso di diramare la foto di Matteo rivolendo un appello alla popolazione al fine di raccogliere eventuali segnalazioni utili alla sua individuazione.

La decisione è scaturita oggi in occasione di una riunione per il coordinamento delle ricerche che fa seguito all’attivazione, da parte del Prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, delle procedure previste dal Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Per eventuali segnalazioni, si può contattare il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri al numero 050-9718.