Ritrovati due toscani scomparsi nel nulla

Un uomo di 63 anni è stato ritrovato fuori Toscana dopo oltre 24 ore di ricerche, un altro è stato individuato dopo l'allarme lanciato dai familiari

PISA — Due scomparse a lieto fine in Toscana dove nelle ultime ore si sono concluse positivamente le ricerche di due uomini, di 63 e 80 anni scomparsi rispettivamente da Pisa e da San Giovanni Valdarno.

L'uomo di 63 anni scomparso dal quartiere Cep è stato ritrovato sano e salvo a La Spezia. Lo hanno comunicato i familiari che nelle scorse ore avevano diramato anche attraverso i social numerosi appelli al fine di rintracciare il loro caro. L'ultima volta è stato visto nell'oratorio della chiesa del quartiere del Cep. Poi, il nulla. Le ricerche si sono concluse oggi con il ritrovamento dell'uomo in buone condizioni di salute.

L'altra emergenza a San Giovanni Valdarno dove i vigili del fuoco, polizia municipale e volontari stavano cercando un anziano di 80 anni che aveva chiesto aiuto dopo essere caduto di bicicletta. Un elicottero ha sorvolato l’area del lungarno per coadiuvare le indagini dall’alto.

L’anziano era uscito nel pomeriggio per fare un giro con la sua mountain bike quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Non riuscendo ad alzarsi, ha quindi chiesto aiuto telefonicamente ma non aveva saputo dare indicazioni su dove si trovasse esattamente.

È stato ritrovato intorno alle 3 di questa notte. I soccorritori dopo quasi dodici ore di ricerche lo hanno rintracciato in una stradina della cittadina nei pressi dello stabilimento Ivv nel quartiere Oltrarno dove fin da subito si erano concentrate le indagini.