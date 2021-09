Minacce di morte a un sindaco dopo il rave

Una lettera firmata "Brigate Rosse" è arrivata al primo cittadino che ha sporto denuncia. Il rave era avvenuto a pochi chilometri dal suo paese

MAGLIANO IN TOSCANA — Minacce di morte firmate Brigate rosse per il sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli. In una lettera arrivata per posta al primo cittadino c'era scritto: "Bastardo fascista/leghista smetti di parlare del rave party altrimenti muori! Brigate Rosse".

Il rave a cui si riferiscono gli autori della lettera è quello che si è svolto poche settimane fa in provincia di Viterbo, nel Lazio, a pochi chilometri dal paese della Maremma.

Cinelli era intervenuto pubblicamente sui fatti del rave più volte nei giorni scorsi anche perché dopo lo sgombero alcuni partecipanti erano arrivati nel territorio di Magliano.

Il sindaco Cinelli ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Per Cinelli anche la solidarietà del leader della Lega Matteo Salvini.