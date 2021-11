Rebecca e Federica, nuove Alfieri della Repubblica

Vaccino Pfizer per i bambini di 5-11 anni. Tutti i dati su rischi e benefici

Due toscane di Lucca e Arezzo premiate da Mattarella che ha nominato 30 nuovi Alfieri, giovani che si sono distinti per l'uso consapevole dei social

ROMA — Ci sono anche due ragazze toscane di 17 e 18 anni tra i 30 Alfieri della Repubblica nominati oggi dal presidente Sergio Mattarella.

Il riconoscimento è stato destinato a giovani che nel 2021 si sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia di Covid-19.

Le ragazze toscane sono Rebecca Lucchesi e Federica Mauro.

- Rebecca Lucchesi, nata il 17 Giugno 2004 e residente a Bagni di Lucca (Lucca): Per l’energia e la creatività con cui svolge il suo servizio di volontariato, essendo diventata un punto di riferimento per un gruppo di giovani e per l’intero comitato della Croce Rossa. Le sue abilità informatiche le hanno anche permesso di innovare la comunicazione e quindi di coinvolgere maggiormente l’intera comunità di riferimento.

Rebecca, nonostante la giovane età, svolge un ruolo essenziale nel comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Con grande maturità e serietà ha partecipato, durante la fase più acuta della pandemia e anche dopo, alle attività di volontariato in favore delle persone più vulnerabili. Divenuta referente del “media team”, ha coordinato un gruppo di giovani, che ha dato vita a una comunicazione innovativa e partecipativa, capace di sensibilizzare la comunità sui servizi prestati dalla Croce Rossa. L’energia di Rebecca è stata inoltre fondamentale per l’attuazione di un progetto finalizzato ad alleviare le forme più gravi di povertà attraverso varie misure di inclusione sociale, tra cui i servizi di distribuzione viveri e di altri beni di prima necessità. In quest’ambito, la giovane volontaria di Bagni di Lucca ha curato le relazioni con altri enti del territorio e ha curato la piattaforma dedicata, aggiornandola con una grossa mole di dati sulle richieste degli utenti e le procedure di consegna.

- Federica Mauro, nata il 6 Luglio 2003 e residente ad Arezzo: Per aver scoperto che la pittura può essere più forte della sua condizione di difficoltà. Così i settecento anni dalla morte di Dante sono diventati occasione per manifestare una potenzialità espressiva, altrimenti nascosta.

Il lavoro di Federica è stato scelto dalla Dante Society di Londra come locandina del concorso artistico internazionale “Dante 700”, volto a celebrare il settecentenariodalla morte del sommo poeta. L’Accademia della Crusca ha voluto proporre l’opera di Federica come immagine di copertina del volume "Dante l’Italiano", che sarà presentato in occasione della ventunesima settimana della lingua italiana nel mondo e che sarà inviato a tutte le ambasciate, consolati e centri studi italiani nel mondo.

Federica è una ragazza autistica, ma la pittura le ha consentito di esprimere una sensibilità, e di manifestare una potenzialità, che la sua forma di disabilità tendeva a celare. Si può dire che la pittura è stata una leva per oltrepassare i limiti posti dalle sue difficoltà. Il suo disegno è molto originale, ha ben poco di accademico o di tradizionale, ma anche per questo ha destato interesse e apprezzamento.

Ecco gli altri nuovi insigniti dal Capo dello Stato.

- Giovanni Buttafava, 15/12/2004, residente a Gossolengo (PC).

- Tommaso Capuano, 04/06/2003, residente a Cambiago (MI).

- Andrea Centonze, 13/07/2004, residente a Lecce.

- Lorenzo Cerutti, 21/11/2003, residente a Milano.

- Maria Ester Contrera, 25/06/2002, residente a Palermo.

- Alessio Cozzolino, 10/12/2002, residente a Terralba (OR).

- Francesco D’Antonangelo, 03/03/2007 e Davide Pietricola, 16/08/2007 residenti a Latina.

- Daniele De Angelis, 19/01/2007, residente a Marano di Napoli (NA).

- Pamela Di Carlo, 21/02/2002, residente a Savona.

- Gennaro Dragone, 28/06/2010, residente a Napoli.

- Miriam El Ouazani, 15/04/2002, residente a Cava dei Tirreni (SA).

- Giulia Galieti, 02/06/2003, residente a Roma.

- Giorgia Greco, 01/03/2007, residente a Muggiò (MB).

- Aya Jedidi, 09/11/2009, residente a Maracalagonis (CA).

- Alessio Manfredi Selvaggi, 22/03/2005, residente a Campobasso.

- Michelangelo Melchiorri, 02/07/2002, residente a Macerata.

- Matteo e Simone Mrissa, 09/06/2003, residenti a Pianezza (TO).

- Betsalot Dereje Negatu, 22/10/2005, residente a Bari.

- Benedetta Petrongari, 24/06/2008, residente a Greccio (RI).

- Andrea Pigato, 20/12/2003, residente a Romano D’Ezzellino (VI).

- Silvia Pomella, 02/07/2003, residente a Bolzano.

- Luca Ragosa, 04/06/2007, residente a Genova.

- Esmeralda Serranò, 23/01/2003, Rovato (BS).

- Francesco Tortora, 19/01/2004, residente a Roccapiemonte (SA).

- Aurora Vannucci, 17/05/2005, residente a Parma.

- Chiara Vecchi, 26/08/2008, residente a Monteveglio (BO)