Dispersi sulle balze rocciose dei Monti Sibillini

I due escursionisti toscani avevano perso il sentiero e si sono ritrovati in zona impervia. Tratti in salvo nella notte dal Soccorso Alpino

MONTEMONACO — Sono rimasti bloccati sulle balze rocciose sopra Foce di Montemonaco, nelle Marche, e sono stati soccorsi e messi in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino.

Brutta avventura per una coppia di escursionisti toscani in vacanza nelle Marche che mentre stavano rientrando dal monte Palazzo Borghese hanno perso la traccia del sentiero e si sono ritrovati in una zona impervia.

Immediato l'intervento dei tecnici Cnsas che, dopo averli individuati nella fitta vegetazione, li hanno ricondotti a valle in sicurezza. L'intervento è durato per molte ore vista la posizione dei due e la conformazione del terreno.