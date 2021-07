La bimba ha fretta e nasce in ambulanza

Fiocco rosa sull'ambulanza dove una giovane mamma ha dato alla luce il suo terzo figlio. Il lieto evento appena montata sul mezzo di soccorso

PIOMBINO — Una giovane donna piombinese, al terzo figlio, dopo aver chiamato il servizio 118 perché in travaglio ha partorito poco dopo essere salita in ambulanza.

Il medico a bordo ha scelto di portare madre e neonata all’ospedale Villamarina per controlli. Una volta accertato che entrambe erano in ottima salute è stato deciso il trasferimento in sicurezza, seguendo i protocolli previsti, all’ospedale di Cecina nel reparto di ostetricia e ginecologia.

"Alla piccola neonata e alla madre - scrive la Asl - le congratulazioni da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest".