Caccia aperta a un rapinatore in fuga, l'identikit

L'uomo ha rapinato un supermercato e un negozio e poi è fuggito. Le vittime hanno fornito la stessa descrizione. Ricerche a tappeto della polizia

PISA — Ha circa 50 anni, capelli brizzolati, occhiali scuri e mascherina anti-Covid: stiamo parlando dell'uomo che oggi ha rapinato in successione prima un supermercato di Tirrenia e poi un negozio di estetica nelle vicinanze dell'aeroporto.

Il primo colpo è stato messo a segno intorno ale 12.15: il malvivente si è avvicinato alle casse mostrando una pistola infilata nella cintura dei pantaloni, si è fatto consegnare da una cassiera 250 euro in contanti e poi è fuggito.

Alle 15.30 in secondo colpo: anche in questo caso la mostrato la pistola alla commessa e si è fatto dare 100 euro dalla titolare per poi scappare.

La polizia sta battendo a tappeto il territorio per individuare e bloccare il rapinatore.