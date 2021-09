Tromba d'aria si abbatte sulla costa, auto devastate dalla grandine

Danni per il maltempo che si è scatenato sul litorale da Massa a Pisa, tegole volate via, alberi sradicati e sottopassi allagati dal nubifragio

PISA — Paura e danni nel pomeriggio sulla costa nord della Toscana dove si sono abbattute trombe d'aria. I forti venti hanno creato non pochi danni soprattutto sul litorale Apuano con alberi sradicati e auto completamente distrutte. Il vento ha divelto completamente il tetto della piscina di Carrara.

A Massa e Carrara il nubifragio, durato all'incirca una mezz'ora, ha invece invaso le strade di acqua, con i sottopassi che si sono completamente allagati dove alcune auto sono rimaste bloccate, fortunatamente non si segnalano feriti.

Anche a Marina di Pisa la tromba d'aria ha strappato violentemente tegole dei tetti facendole poi ricadere sulle strade.

Sempre sulla costa ma a Viareggio è stato bloccato il Carnevale, troppo vento e un nubifragio improvviso ha creato il fuggi fuggi tra gli spettatori che sono scappati via. Il corso aveva effettuato metà del tragitto previsto in questa edizione che, a causa del Covid, è stata spostata a Settembre. Anche qui strade sono state allagate e le pinete chiuse dal Comune in via precauzionale.

Nel Mugello una maxi grandinata ha distrutto alcune auto. I dieci minuti che hanno cambiato le strade del Mugello sono quelli trascorsi nel pomeriggio poco prima delle 18, quando una violenta grandinata si è abbattuta sul territorio creando problemi alla viabilità.

A Vaglia per diversi minuti una tempesta di grossi grani ghiacciati ha strapazzato i suoli, arrivando a danneggiare le auto. Specchietti retrovisori infranti e vistose ammaccature sono gli esiti della grandinata record sulle carrozzerie delle vetture.

In Lunigiana si sono registrati problemi anche alla corrente elettrica, le strade sono state invase da acqua e fango.

Non pochi disagi anche in Garfagnana dove è stata chiusa la Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero nei pressi di Bagni di Lucca per la carreggiata invasa da rami e tronchi di albero.



Temporali erano stati previsti per la giornata di oggi e l'allerta meteo è stata prolungata fino alle 13 di domani, su tutta la Toscana.

Notizia in aggiornamento