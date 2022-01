Positivo al Covid va a trovare i parenti in Toscana

Il Papa entra in un negozio di dischi di Roma, la titolare: «Emozione immensa»

I familiari non gli hanno consentito di entrare nella loro abitazione. Poi l'uomo, residente in Lombardia, si è sentito male

PROVINCIA DI AREZZO — Nonostante avresse contratto l'infezione da Covid, ha lasciato la sua casa in Lombardia ed è partito per la Toscana con l'obiettivo di far visita ad alcuni parenti residenti nel Valdarno aretino. Ma quando i congiunti hanno saputo che era positivo, si sono rifiutati di farlo entrare nella loro abitazione.

L'individuo è stato quindi costretto ad andarsebe ma, poco dopo, è stato colto da un malore. Gli operatori del 118, accorsi sul posto, lo hanno trasportato in ospedale e lì, nel pronto soccorso del nosocomio di Cortona, un test per la diagnosi del Covid ha fatto saltar fuori la verità.

Fino a quando non è stato messo di fronte all'evidenza del risultato del test, l'uomo ha negato di avere l'infezione in corso. Poi sono arrivati i carabinieri, allertati dal personale sanitario, ed è scattata la denuncia.