Primo giorno di supergreen pass, controlli e multe

Controlli a tappeto su bus e treni. Record di certificazioni verdi scaricate dal portale nazionale. Vaccinazioni in aumento, anche per le prime dosi

FIRENZE — Tutto sommato la giornata è filata liscia e non era scontato: oggi sono entrate in vigore le nuove regole sui green pass che prevedono, fino al 15 Gennaio, restrizioni solo per chi non possiede quello 'rafforzato', rilasciato solo ai vaccinati contro il Covid e ai guariti da meno di 6 mesi. Ma chi si aspettava disordini e proteste è rimasto deluso, per lo meno in Toscana. Le reazioni alle nuove disposizioni del governo sono state un nuovo record di green pass scaricati dal portale nazionale, una nuova impennata di vaccinazioni, prime dosi comprese, controlli a tappeto su bus e treni regionali sopportati con rari scatti di nervi. A parte chi si è beccato la multa per non essersi adeguato, da 400 a 1.000 euro a seconda delle situazioni.

Qualche numero? A livello nazionale, nelle 24 ore precedenti all’entrata in vigore del supergreen pass, sono stati scaricati un milione e 310mila certificazioni verdi mentre nelle ultime due settimane sono 390mila i non vaccinati che hanno di farsi somministrare la prima dose.

Anche in Toscana, dove a Novembre le iniezioni delle prime dosi erano scese a una media di non più di 500 al giorno, si è tornati a 1.500-1.600 nuovi vaccinati al dì con punte di 2.000.

I controlli rafforzati sul possesso del Green pass sono andati avanti per tutto il giorno: e a fronte di qualcuno che ha protestato oppure si è dichiarato all’oscuro delle novità e si è beccato anche la multa (da 400 a 1.000 euro), molti hanno ringraziato gli addetti scesi in campo per l’ingrato compito. Evidentemente la prospettive di vivere un Natale quasi 'normale' val bene qualche controllo in più.

In Toscana i cittadini vaccinati sono 3 milioni e 70mila su una popolazione di 3 milioni e 680mila persone.

"Con l'83,3% di popolazione coperta dal vaccino la Toscana ha dimostrato di essere una regione con una forte cultura della vaccinazione, cosa di cui ringrazio i cittadini - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - Questo ci aiuta ad avere meno problemi anche nel far rispettare le nuove misure legate al nuovo green pass rafforzato, entrate in vigore stamani".

"Dai controlli effettuati emerge che non si sono verificati problemi per il funzionamento del trasporto pubblico o nell'accesso agli uffici - ha aggiunto Giani - Tutto questo grazie a questa forte cultura di base che porterà, attraverso il green pass, a evitare il diffondersi del contagio, mettendo limiti a chi, con atteggiamento egoistico nei confronti della comunità, non si vaccina. E' un atteggiamento che, anche se in Toscana riguarda un numero di persone inferiore rispetto ad altre regioni, richiede rigore e perseveranza nei controlli".