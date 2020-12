In Toscana 40mila beneficiari del reddito di cittadinanza

Ma in Campania ce ne sono più di quelli della Toscana e della Lombardia messe insieme. I dati nel nuovo rapporto dell'Osservatorio dell'Inps

FIRENZE — Sul sito dell'Inps sono disponibili i dati relativi ai beneficiari delle misure attualmente in vigore per sostenere le famiglie più disagiate, fra cui i destinatari del reddito o della pensione di cittadinanza. E spulciando i numeri saltano all'occhio differenze clamorose.

In Campania, ad esempio i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza sono 252.256 contro i 102.429 della Lombardia (che ha un numero quasi doppio di abitanti) e i 40.162 della Toscana. Nella sola Napoli in particolare le famiglie beneficiarie sono 156mila, un numero più alto della somma di quelle che prendono lo stesso aiuto in Lombardia e in Toscana.

Le altre regioni con il numero più alto di beneficiari sono la Sicilia con 219.458 famiglie, il Lazio con 117.424, di cui 84mila nella sola Roma, e la Puglia con 109.709.

Dati leggermente più bassi di quelli toscani riguardano l'Emilia Romagna (37.201 famiglie beneficiarie) e il Veneto (32.984).