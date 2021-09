Infuriano le fiamme e l'incendio divora il bosco

Il vasto rogo si è sviluppato sotto la zona della foresta di Sant'Antonio sul posto diverse squadre dell'antincendio e tre elicotteri regionali

REGGELLO — Vasto incendio in corso in un bosco nelle campagne di Reggello, sotto la zona della foresta Sant’Antonio. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 e stanno interessando un’area abbastanza vasta.

A terra 6 squadre di volontariato antincendio e una di operai forestali stanno raggiungendo a fatica il fronte di fiamma. Ulteriori squadre giungeranno in zona per lo spegnimento e la bonifica dell'area interessata dalle fiamme. In aiuto tre elicotteri della Regione Toscana

L’area interessata dalle fiamme è particolarmente impervia e il rischio è quello che le fiamme, spinte dal vento, possano propagarsi lungo il versante opposto della montagna.

Sul posto anche i vigili del fuoco per fornire supporto per il rifornimento dei mezzi antincendio e per presidiare eventualmente le abitazioni che, al momento, sono distanti dall’incendio.