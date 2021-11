Altri 8.516 casi e 68 morti per Covid in Italia

I nuovi casi restano sopra quota 8mila a fronte di un numero minore di test effettuati. Tre Regioni superano i 1.000 nuovi contagiati in 24 ore

ROMA — La curva del contagio continua a salire e anche nelle ultime 24 ore sono oltre 8mila i nuovi positivi registrati in Italia, per la precisione 8.516 (ieri 8.569). Salgono così 4.843.957 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Anche per quanto riguarda i decessi il dato è stabile, anche se alto: 68 (ieri 67) per un totale di 132.686 vittime da Febbraio 2020.

Sono stati effettuati 498.935 tamponi, ovvero 96.877 in meno rispetto a ieri quando erano stati 595.812. Il tasso di positività sale quindi all’1,7% (ieri1,4%)

Aumentano ancora le persone attualmente positive al Covid, che raggiungono quota 110.659 (3.793 in più rispetto a ieri).

Le persone guarite o dimesse sono state 4.715 nelle ultime 24 ore (ieri 4.569).

Sono 3 le Regioni che hanno superato i mille nuovi contagiati tra ieri e oggi: la Lombardia con 1.103 casi, il Lazio 1.073 nuovi casi e il Veneto che segna 1.029 nuovi positivi.

Secondo l’ultimo monitoraggio l’indice Rt è salito al 1,21 e l’incidenza a 78 casi per 100mila abitanti (era 53 per 100 mila la scorsa settimana).

Aumentano le persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari, 62 in più per un totale di 3.525. In terapia intensiva sono 445 le persone ricoverate, con 47 ingressi in più (ieri 37).