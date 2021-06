In Italia altri 63 morti, 1.255 casi di Covid

Balzo del numero delle persone guarite dal virus, oltre 48mila in più che per errore erano ancora inserite tra quelle attualmente positive

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 63 persone malate di Covid-19 (ieri 36). Il totale delle persone che hanno perso la vita durante questa pandemia sale a 127.101.

I nuovi positivi al coronavirus sono 1.255, in aumento rispetto ai 907 di ieri. Con questo incremento il totale dei contagiati accertati in Italia è di 4.247.034.

I test analizzati da ieri sono 212.112 tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 79.524). Il tasso di positività è dello 0,6%, ieri era all'1,1%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 105.906, cioè 2.523 meno di ieri. I guariti e i dimessi aumentano di 53.074 e ora sono 4.014.025.

Il balzo del numero dei guariti è dovuto al fatto che oltre 48mila persone erano indicate erroneamente tra gli attualmente positivi. Il fatto è accaduto in Campania. In realtà, dunque, l'incremento dei guariti in 24 ore è di 4.996.

Nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani ci sono 3.333 pazienti, cioè 132 meno di ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 504, cioè 32 meno di ieri. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 26 (ieri 11).

Le regioni con più nuovi casi sono Sicilia (200), Lombardia (182), Puglia (169), Campania (136), Lazio (118).

