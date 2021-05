In Italia solo 3mila positivi, altre 140 vittime

Aumentano i decessi per Covid ma calano i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 83mila test in meno. Stabile il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 140 persone malate di Covid-19 (ieri sono state 93). Le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria diventano 124.296.



I nuovi positivi al coronavirus sono 3.455 (ieri 5.753) e portano il totale dei contagiati accertati a 4 milioni e 162mila persone.

Sono 118.924 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, 83mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 2,9%, in lieve aumento rispetto al 2,8% di ieri.

I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 9.305 e portano il numero complessivo a 3.715.389.

Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 5.991 rispetto a ieri. Di questi, 12.024 sono ricoverati nei reparti Covid ordinari (110 in meno) e 1.754 in terapia intensiva per il Covid in Italia (69 in meno rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le regioni, tutte sono sotto i mille nuovi casi giornalieri. La regione con più casi è la Lombardia (675), seguita da Campania (550). Tutte le altre regioni sono al di sotto di questa soglia.