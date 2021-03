Nuovi picco di decessi in Italia, 551 in 24 ore

Caos vaccini in Lombardia, l'ex assessore Gallera: «Un disastro, ci sono stati gravi errori»

Covid, un dato così alto non si registrava da oltre due mesi, i nuovi contagiati sono quasi 19mila ma scende il tasso di positività sui tamponi fatti

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 551 persone malate di Covid-19 (ieri 386). Un dato molto alto, per trovarne uno maggiore si deve tornare al 19 Gennaio quando i decessi furono 603. Con questo incremento le persone che hanno perso la vita in Italia a causa della Covid-19 salgono a 105.879.

I nuovi positivi al coronavirus sono 18.751 (ieri 13.846), il totale delle persone positive sale a tre milioni e 419.616.

I test effettuati sono 335.189, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 169.196). Il tasso di positività scende al 5,6% (ieri all'8,1%).

Nei reparti covid degli ospedali italiani ci sono 28.426 persone (379 più di ieri). Nelle terapie intensive ci sono 3.546 ricoverati (36 più di ieri).

Gli attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 560.654 (2.413 meno di ieri). Da ieri sono stati dimesse o sono guarite 20.601 persone, il totale sale a due milioni e 753.083.

Le regioni che hanno l'incremento maggiore di casi sono Lombardia (3.643), Piemonte (2.080), Veneto (1.966), Campania (1.862), Puglia (1.664), Emilia Romagna (1.578), Lazio (1.491) e Toscana (1.062). Sotto 100 casi Molise e Valle d'Aosta, rispettivamente 27 e 30.

Per leggere il bollettino della Toscana cliccare qui.