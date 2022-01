Covid, adesso la Toscana rischia la zona gialla

Quattro Regioni sono a rischio: Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e la Valle d'Aosta. La decisione sulla fascia di rischio è attesa in giornata

ROMA — I dati registrati negli ultimi giorni proiettano la Toscana tra le zone che potrebbero passare nella fascia di rischio di colore giallo.

Questa mattina l'incremento di ricoverati in Toscana ha raggiunto i 1.066 posti letto occupati tra terapie intensive e reparti di degenza ordinaria, 65 in più rispetto al giorno precedente. Gli indicatori di saturazione: al 18,95% l'indice per le terapie intensive ed al 19,03% per la degenza ordinaria. La decisione sulle misure anti Covid sono attese in giornata.

Tra le Regioni a rischio ci sono Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta.

Dal 3 Gennaio sono 11 le Regioni e Province autonome che si trovano in fascia gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia.