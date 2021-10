Covid di nuovo all'assalto, il contagio risale

Negli ultimi 7 giorni a livello nazionale i nuovi contagiati sono aumentati del 37,1%, in Toscana del 21,9%. Le regioni con gli incrementi da record

ROMA — La stagione invernale avanza e l'epidemia di Covid accelera nuovamente il ritmo del contagio anche se con effetti molto meno disastrosi rispetto a un anno fa, grazie alla campagna vaccinale.

Lo dimostrano in modo evidente i dati relativi all'incremento di nuovi positivi registrato in tutte le regioni nell'ultima settimana ad eccezione della Valle d'Aosta, della Basilicata e della Sardegna.

Qui sotto lo schema con i dati di tutte le Regioni (dati public.flourish.it):

ITALIA: incremento di nuovi positivi +37,1%

TOSCANA: +29,1%

LOMBARDIA: +25,8%

EMILIA ROMAGNA: +38,5%

VENETO: +22,1%

PIEMONTE: -31,1%

FRIULI VENEZIA GIULIA: +61,4%

LIGURIA: +12.9%

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: +45,8%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: +50%

MARCHE: +59,2%

LAZIO: +60,8%

UMBRIA: + 140,7%

ABRUZZO: +80,4%

MOLISE: +173,7%

CAMPANIA: +36,7%

PUGLIA: +65,8%

CALABRIA: + 30,1%

SICILIA: + 36%

SARDEGNA: - 32,1&

VALLE D'AOSTA: - 29,3%

BASILICATA: -3,1%

Per quanto riguarda invece la situazione dei ricoveri di malati di Covid in terapia intensiva, la situazione resta stabile, con il dato nazionale ancora in calo negli ultimi 7 giorni del 6% (nessuna variazione in Toscana.