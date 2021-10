Fa freddo e il Covid corre, 4.054 nuovi casi e 48 morti in Italia

Nuovo record di tamponi, quasi 640mila. In aumento anche i ricoverati in ospedale con l'infezione. Un anno fa i nuovi positivi furono più di 17mila.

ROMA — Risalgono tutti gli indicatori dell'epidemia di Covid, in ripresa con l'arrivo della stagione fredda, la più propizia per la vitalità del virus e la diffusione del contagio. Le vaccinazioni consentono di gestire una situazione molto meno grave rispetto a 12 mesi fa ma il numero di nuovi positivi sta comunque aumentando (negli ultimi 7 giorni l'incremento è stato del 43,2% a livello nazionale) e diventa sempre più strategico procedere con le terze dosi di rinforzo. Lo confermano anche i dati del nuovo bollettino.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 4.054 nuovi positivi contro i 2.535 di ieri ma a fronte di un numero di tamponi molto alto, 639mila, un nuovo record. Il tasso di positività scende nuovamente dall'1,1% di di ieri a 0,6. Per la cronaca, il 26 Ottobre del 2020 i nuovi casi furono 17.012 a fronte di 124mila tamponi.

I dati da tenere maggiormente sotto controllo riguardano i morti e i ricoverati in ospedale per Covid, entrambi in aumento.

Le vittime oggi sono 48 contro le 30 di ieri (un anno fa furono 141). In salita anche i ricoveri ospedalieri: in terapia intensiva i degenti sono 342 (+3) e nei reparti ordinari 2.604 (25 in più). Un anno fa i degenti in ospedale per Covid erano 12.997.

La regione che oggi ha registrato il maggior incremento di nuovi positivi è la Lombardia (498 a fronte di 150mila test), seguita dal Veneto (475 a fronte di 125mila test).

La Toscana, un anno fa, era insieme alla Lombardia e alla Campania una delle regioni con il maggior numero di nuovi contagiati, nello specifico 2.171 contro i 192 di oggi. Per leggere il nuovo bollettino Covid della Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con tutti i dati di oggi del bollettino Covid nazionale, ripartiti fra le regioni.

Tabella Ministero della Salute