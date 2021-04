Toscana in zona gialla, gli Rt di tutte le regioni

Il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha decretato per la Toscana la zona gialla con un Rt a 0,88. I dati delle regioni

ROMA — Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 Aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

zona rossa: Sardegna

Sardegna zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto zona bianca: (nessuna regione)

Ecco di seguito la tabella con gli Rt regione per regione secondo le rilevazioni della Cabina di regia:

Abruzzo 0.84

Basilicata 1.24

Calabria 1.03

Campania 0.92

E.-Romagna 0.73

FVG 0.61

Lazio 0.78

Liguria 0.82

Lombardia 0.72

Marche 0.69

Molise 1.49

Piemonte 0.66

PA Bolzano 0.75

PA Trento 0.77

Puglia 0.84

Sardegna 0.97

Sicilia 1.12

Toscana 0.88

Umbria 0.89

V. d'Aosta 0.94

Veneto 0.71



Ecco di seguito la mappa dell'incidenza a 7 giorni (con aggiornamento al 22 aprile) secondo il Focus dell'ultimo monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute.