Covid, in Italia 12.932 casi e altre 47 vittime

Ad oggi sono oltre 5 milioni gli italiani rimasti contagiati dal virus, nelle ultime ore nuovo picco di ricoveri nei reparti ordinari, 138 in più

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 13.932 (ieri sono stati 12.877) casi di coronavirus. Sale così a 5.007.818 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 47 (ieri 90), per un totale di 133.674 vittime.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 512.592 test, ovvero 84.306 in meno rispetto a ieri quando erano stati 596.898. Il tasso di positività sale al 2,5% (ieri era al 2,1%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 138 in più per un totale di 4.964 ricoverati. In terapia intensiva 39 in più, per un totale di 638 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 5.383 persone per un totale di 4.687.701. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 7.497 in un giorno e in totale sono 186.443.

Le regioni con più casi sono Lombardia (2.493 casi su 113.407 tamponi), Veneto (2.082 casi su 88.970 tamponi), Emilia Romagna (casi 1.344 su 28.227 tamponi), Lazio (casi 1.255 su 41.503 tamponi), Campania (1.147 casi su 29.578 tamponi), Sicilia (777 su 27.758 tamponi).