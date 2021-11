Allarme Omicron, test per i 133 sul volo col primo positivo italiano

Il manager risultato positivo alla variante Omicron è atterrato a Fiumicino. Intanto rientrano dal Sudafrica le Zebre Rugby e l'elbano Neculai

ROMA — C'è allerta in Italia per la nuova variante Covid Omicron, e dopo il primo caso accertato quello del manager di Caserta rientrato dal Sudafrica si sono attivate le misure di contenimento e tracciamento.

E' notizia di oggi che l'uomo è atterrato a Fiumicino l'11 Novembre e adesso sono scattati i test per tutti i 133 passeggeri che erano sul volo assieme a lui. La Regione Lazio, una volta avuta la lista dei passeggeri, ha subito disposto i tamponi e il tracing.

La Asl di Caserta ha tracciato nei giorni scorsi tutti i contatti avuti dall'uomo e dai parenti, con decine di tamponi anche agli alunni e ai docenti delle due classi frequentate dai figli dell'uomo, con esito negativo, anche se almeno 4 familiari del manager casertano risultano contagiati e si sta aspettando di capire se dalla variante.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di una fase epidemica non semplice ma che non ci sarebbero in vista altre restrizioni. "Questa nuova variante - ha detto il ministro - è un'ulteriore sfida per tutti i paesi del mondo, c'è una massimo livello di attenzione e serve cautela e tutte le scelte, comprese quelle sui voli vanno in questa direzione. Serve tempo per studiare a approfondire l'impatto, la comunità scientifica è già al lavoro. Ancora c'è un numero di sequenziamenti molto limitato e ci sono segnalazioni di elementi di rischio nelle 32 mutazioni".

Intanto dal Sudafrica stanno rientrando anche alcuni toscani rimasti bloccati nelle scorse ore, come Ion Neculai che con la squadra la Zebra Rugby, era rimasto bloccato a Cape Town in Sudafrica a causa della nuova variante del Covid che ha portato il Governo italiano a chiudere i voli in arrivo dall'Africa. Nelle prossime ore dovrebbero rientrare anche le due fiorentine, madre e figlia, anche loro in Sudafrica.

Per quanto riguarda la Omicron Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, Paese da cui proviene la variante e che l'ha isolata assicura: "La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti".