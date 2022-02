Covid in Italia, 144 morti e 30.629 nuovi positivi

Calo dei nuovi positivi e dei decessi tra i pazienti Covid. Il tasso di positività è al 9,6%. Sono 733 i ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno

ROMA — Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 30.629 nuovi positivi al Covid-19, inferiori rispetto ai 38.375 del precedente report sanitario nazionale.

Sono stati analizzati 317.784 tra test antigenici e tamponi molecolari, ieri erano stati 434.077. Il tasso di positività è al 9,6% in aumento rispetto all'8,8% di ieri.

Sono 733 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.868, 235 in meno.

Sono stati registrati 144 morti nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 210. Il monitoraggio sulla mortalità giornaliera ha reso noto attraverso il ministero della Salute una fase decrescente della mortalità tra i pazienti affetti da Coronavirus, al 13% rispetto al 30% del picco rilevato tra Gennaio e Febbraio.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.122.278, 18.280 in meno rispetto al precedente rilevamento

I dimessi e guariti sono 50.014 in più rispetto alle precedenti 24 ore.

Qui sotto la tabella che riassume la situazione delle ultime 24 ore a livello nazionale