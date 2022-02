In Toscana altri 30 morti di Covid, in Italia 46mila nuovi casi

Situazione stazionaria negli ospedali toscani. Anche a livello nazionale continua la tragica serie dei decessi, oggi sono 249

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 2.993 nuovi casi di Covid con un'età media di 39 anni, a fronte di circa 30mila tamponi. Il tasso di positività sul totale dei test è del 10%, sulle prime diagnosi del 49,4%.

Ci sono purtroppo altri 30 morti, 10 uomini e 20 donne con un'età media di 85 anni che abitavano 5 in provincia di Firenze, 8 in provincia di Livorno, 4 a Prato, 5 a Pistoia, 1 a Massa, 3 a Lucca, 3 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 8.917.

Gli attualmente positivi sono oggi 38.559, il 5,6% in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 963 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (4 in più). Altre 37.596 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (2.261 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 10.883 (214 in meno) le persone in isolamento dopo un contatto con persone contagiate (ASL Centro 2.279, Nord Ovest 5.850, Sud Est 2.754).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico): 249.223 i casi complessivi ad oggi a Firenze (637 in più rispetto a ieri), 64.576 a Prato (134 in più), 71.362 a Pistoia (198 in più), 38.985 a Massa (198 in più), 84.862 a Lucca (338 in più), 97.354 a Pisa (322 in più), 71.541 a Livorno (351 in più), 75.674 ad Arezzo (338 in più), 53.802 a Siena (251 in più), 40.048 a Grosseto (226 in più).

ITALIA

Per quanto riguarda invece il bollettino nazionale, i nuovi casi positivi di oggi sono 46.169 a fronte di 484mila tamponi. Le vittime sono sempre moltissime, 249, in linea con le 252 di ieri. Il tasso di positività è al 9,5%, in lieve calo. Sempre in diminuzione i ricoverati in ospedale: oggi sono 839 in terapia intensiva, 47 in meno e 12.125 nei reparti ordinari, 402 in meno rispetto a ieri.

Qui sotto la tabella del Ministero con i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute