In Italia altri 49mila casi positivi e 252 morti

Di nuovo in calo i nuovi contagiati dal Covid e diminuiscono anche le vittime del virus. Tasso di positività sul totale dei tamponi è al 10,2%

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Toscana 49.040 nuovi contagi da Covid, 11mila in meno rispetto a ieri a fronte di 480mila tamponi, 120mila in meno. Il tasso di positività è quindi risalito al 10,2%, in lieve aumento rispetto al 9,9% di ieri.

Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 322).

Continua la diminuzione dei ricoverati in ospedale per Covid: oggi ci sono 886 pazienti in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri, e 12.527 nei reparti Covid ordinari, ovvero 549 in meno rispetto a ieri.

Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutta la Regione.

Tabella Ministero della salute

