Viaggi, dal 1 Marzo si cambia, l'Italia riapre

Il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza: per chi arriva da un Paese extraeuropeo valgono le stesse regole degli arrivi dall'Ue

ROMA — Dopo molti tentennamenti finalmente il ministro della salute Roberto Speranza ha fatto detto stop alle complicate norme anti-Covid per l'accesso in Italia che hanno messo in ginocchio il comparto turistico, già allo stremo per la pandemia.

Con una nuova ordinanza firmata oggi, per i viaggiatori in arrivo in Italia da Paesi extraeuropei valgono le stesse regole di quelli in arrivo dall'Unione Europea: basta il green pass semplice oppure un certificato di vaccinazione contro il Covid, un certificato di guarigione dall'infezione oppure, se il viaggiatore non è nè guarito nè vaccinato, un tampone negativo effettuato prima della partenza.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il primo Marzo.

