Covid, in Italia 21.042 nuovi positivi e 96 morti

Modena, assalto a un portavalori in autostrada: ecco come hanno agito i malviventi

Nuovi casi di Covid ancora in salita, mentre il numero delle vittime cala nelle ultime 24 ore. In veneto e Lombardia oltre 4mila nuovi contagiati

ROMA — Continua l'ascesa dei nuovi positivi al Covid in Italia con 21.042 casi registrati (ieri sono stati 20.497), le vittime sono state invece 96 (ieri 118). Sale così a 5.206.305 il numero di persone infettate dal virus dall’inizio dell’epidemia e a 134.669 le vittime.

I 21.042 casi registrati rappresentano il numero più alto dal 3 aprile scorso, quando erano stati 21.261.

I nuovi casi registrati sono stati diagnosticati attraverso 565.077 tamponi, circa 200mila in meno rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività sale al 3,7% (ieri 2,86%).

Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 10.734 in più nelle ultime 24 ore.

Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.

Le regioni che hanno registrato più casi sono il Veneto (4.062 casi su 92.061 tamponi) e la Lombardia (4.024 casi su 112.918 tamponi).

Sopra quota mille si trovano poi cinque regioni il Lazio (1.745 casi su 47.845 tamponi), Emilia-Romagna (1.733 casi su 34.660 tamponi), Piemonte (1.652 casi su 56.988 tamponi), Campania (1.329 casi su 31.547 tamponi).

Tutte le altre Regioni hanno meno di 1.000 casi, la Toscana ricordiamo che oggi ne ha diagnosticati 924.