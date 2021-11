Covid, in Italia altri 67 morti e 8.569 nuovi casi

Superati gli ottomila nuovi positivi in 24 ore, aumentano anche le persone ricoverate negli ospedali nei reparti ordinari e le vittime del virus

ROMA — Nel bollettino nazionale di oggi sono 8.569, quasi 1.000 più di ieri, i casi di Covid in Italia diagnosticati processando 595mila tamponi (quasi 100mila in più rispetto a ieri). Il tasso di positività sul totale dei test, compresi quelli di controllo, è calato all'1,43%. In Toscana i nuovi casi sono stati 418 in 122 Comuni.

Le vittime invece sono in lieve aumento, 67 invece che 60, di cui 4 in Toscana.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 62 in più (ieri +11), per un totale di 3.509 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono uno meno di ieri, portando il totale dei malati più gravi a 422 , con 37 ingressi in rianimazione.

La regione con il più alto numero di contagi è il Veneto che sfora quota mille con 1.077 nuovi casi.

Le persone con l'infezione in corso in Italia sono 106.920 in aumento rispetto a ieri. Oltre 4.000 i dimessi e i guariti dal Covid.