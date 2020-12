Covid, in Italia 16.308 nuovi casi e 553 morti

Folla in strada e code davanti ai negozi a Roma e a Milano nell'ultimo weekend prima delle festività

Diminuiscono i nuovi casi di coranavirus nelle ultime 24 ore con meno tamponi, oltre 3mila in meno. Calano le vittime. Tasso di positività al 9,2%

ROMA — Meno contagi con meno tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 16.308 italiani a fronte di 176.185, ovvero 3.615 in meno rispetto a ieri. Secondo i dati del ministero della Salute le vittime sono state 553 mentre ieri si sono stati 674.

Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri.

In totale i casi da inizio epidemia, da Febbraio a oggi, in Italia sono 1.938.083, le vittime 68.447.

Diminuiscono ancora gli attualmente positivi che oggi sono 620.166 (-7.632), sono guarite o dimesse 23.384 persone. In isolamento domiciliare ci sono 592.018 persone (-7.192).

Continua la nota positiva del calo dei ricoveri, oggi sono usciti dalle terapie intensive 35 malati mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 405 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 2.784 i pazienti in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono invece 25.364 malati.

La regione che anche oggi ha contato il maggior numero di tamponi positivi è Veneto (3.834), seguita da Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949).