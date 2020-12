Un'altra rsa focolaio, in 10 positivi al Covid

Nuovi casi di coronavirus in una casa di riposo, questa volta a essere contagiati nove anziani ospiti e un operatore sanitario. Tutti asintomatici

SIENA — Il Covid colpisce un'altra casa di riposa toscana. A Siena alla rsa Pietro di Domenico sono risultati positivi al tampone nove ospiti e un operatore sanitario. A renderlo noto il Comune di Siena della cui azienda di servizi alla persona fa parte la struttura. I contagiato sono per adesso tutti asintomatici



"In sinergia con la Asl - si spiega in una nota - è già stata presa in gestione parte dei casi, e si è provveduto ad agevolare il trasferimento degli ospiti positivi in strutture appositamente individuate, nella massima sicurezza".

"I protocolli di sicurezza sono stati attivati immediatamente - si chiarisce ancora - così come sono stati avvisati i parenti delle persone interessate".