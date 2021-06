In Italia meno di 200mila attualmente positivi

Seid Visin, suicida a 20 anni: quando ballava in un video musicale

Emergenza Covid, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 57, i nuovi positivi al coronavirus sono 2.436. Calano ancora i ricoverati

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 57 persone malate di Covid-19 (ieri 73). I decessi in questa pandemia sono in totale 126.472.

I nuovi positivi al coronavirus sono 2.436 in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando sono stati 2.557. Il totale dei casi accertati è di 4.230.153.

In Italia le persone positive al coronavirus scendono sotto quota 200mila, sono infatti 195.369, cioè 4.823 meno di ieri. I dimessi e i guariti sono 3.908.312, cioè 7.200 più di ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali, nei reparti covid ordinari ci sono 5.193 pazienti, cioè 295 meno di ieri. Nelle terapie intensive i malati ricoverati sono 788, vale a dire 48 meno di ieri.

I 2.436 casi odierni sono emersi dall'analisi di 238.632 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 220.939). Il tasso di positività è dell'1% (ieri 1,1%).

Le regioni con più casi sono Lombardia (436), Campania (307) e Sicilia (234).

