Calano i malati, chiudono i reparti Covid toscani

Hanno chiuso i battenti in 24 ore il Covid Center e la rianimazione di Empoli. In Toscana il tasso di occupazione dei posti letto è sceso al 20%

FIRENZE — Diminuiscono i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani e oggi hanno chiuso la rianimazione dedicata ai malati gravi dell'ospedale di Empoli e il Covid Center dell'ospedale di Careggi.

La situazione nelle strutture sanitarie del territorio regionale è scesa sotto la soglia di sicurezza con il 20% dei posti di terapia intensiva occupati dai casi gravi di infezione da SarsCov2 (il dato, pubblicato sul sito dell'Agenas) contro il limite massimo del 30%, superato il quale le persone affette da altre patologie rischiano di non trovare posto.

Entrando nei dettagli, in 24 ore sono i ricoverati sono scesi a 445 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 101 in terapia intensiva.

La "bolla" più grande della toscana, quella di Careggi che aprì i battenti ad Aprile 2020, ha assistito 974 pazienti nella seconda fase della pandemia e oggi con le dimissioni dell'ultimo paziente stato dimesso l’ultimo paziente ha chiuso i battenti.

Il direttore Generale Rocco Damone ha spiegato "la struttura ha assistito 974 pazienti su un totale di 2913 pazienti Covid-19 ricoverati a Careggi dall’inizio della pandemia, nel Marzo del 2020". "Grazie alla lungimiranza del presidente Giani che ha creduto fin dai primi momenti in questa strategia organizzativa il Covid Center - ha aggiunto Damone - ha consentito di preservare oltre alle attività oncologiche e alle urgenze anche molte altre prestazioni ad alta complessità e di garantire il necessario supporto all’Area Vasta, nei momenti di maggiore diffusione del virus".

La Asl Toscana Centro ha disposto la chiusura anche di due aree per la rianimazione Covid del San Giuseppe di Empoli. Ad annunciare la notizia è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani "Una bella notizia: una delle due rianimazioni Covid dell’ospedale di Empoli è stata finalmente chiusa, grazie di cuore a tutto il personale!".

Negli ultimi giorni l'Empolese ha ridotto il numero dei ricoveri e la curva epidemiologica assestandosi su una media di 10 nuovi contagiati al giorno.