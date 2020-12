Covid, in Italia 12mila nuovi casi, le vittime sono più di 65mila

Il numero molto basso di nuovi contagiati corrisponde a un numero molto più basso di tamponi, effettuati in 24 ore, 103mila. Le nuove vittime sono 491

ROMA — Come ogni lunedì si abbassa il numero dei nuovi contagiati dal Covid in Italia inseriti nel bollettino nazionale, oggi sono 12.030 contro gli oltre 17mila di ieri ma sono diminuiti fortemente anche i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, oggi sono 103.584, circa 50mila in meno rispetto a ieri. Il rapporto fra nuovi casi positivi e totale dei tamponi (compresi quelli di controllo) resta stabile all' 11.,6%.

Resta sempre drammatico il numero delle nuove vittime, oggi sono 491, addirittura 3 più di ieri. I morti per Covid in Italia superano la soglia dei 65mila.

In lieve calo i nuovi ricoveri in ospedale, oggi sono 138, una trentina in meno rispetto a ieri, e diminuiscono anche i degenti in terapia intensiva, oggi 63 in meno. Le persone contagiate in isolamento domiciliare oggi sono 644mila, i guariti o dimessi 22mila in più.

Per quanto riguarda le regioni più colpite, al primo posto oggi c'è ancora il Veneto con 2.829 nuovi casi a fronte di 9.228 tamponi e con 21 positivi in più ricoverati in ospedale (totale dei degenti nei letti Covid 345).

Seguono:

- l'Emilia Romagna con 1.574 nuovi casi a fronte di 10.517 tamponi e con 12 ricoverati in più (totale degenti 222);

- il Lazio con 1.315 nuovi casi a fronte di 13.565 tamponi e con 15 ricoverati in più (totale 347);

- la Campania con 1.088 nuovi casi a fronte di 15.472 tamponi e con nessun nuovo ricoverato in ospedale (i degenti nei letti Covid restano 130);

- la Lombardia con 945 nuovi casi a fronte di 11.317 tamponi e con 21 ricoverati in più (totale 685);

- la Sicilia con 914 nuovi casi a fronte di 7.091 tamponi e con 12 ricoverati in più (totale 189);

- la Puglia con 656 nuovi casi a fronte di 4.878 tamponi e con 17 ricoverati in più (184);

- il Piemonte con 528 nuovi casi a fronte di 8.647 tamponi e con 5 ricoverati in più (278);

- la Toscana con 445 nuovi casi a fronte di 7.132 tamponi e con 4 ricoverati in più (totale 210).