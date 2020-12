In Italia 17.992 nuovi casi di Covid e 674 morti

Nel giorno del monitoraggio settimanale dell'Iss l'indice di positività cresce e arriva al 10%. Ancora in Veneto il maggior numero di casi giornalieri

ROMA — In Italia nelle ultime 24 ore sono risultate positive al coronavirus altre 17.992 persone in leggera diminuzione rispetto a ieri quando i casi accertati erano 18.236, a fronte di 179.800 tamponi, 5.520 in meno rispetto a ieri. I decessi odierni sono 674, stabili rispetto ai 683, per un totale di 67.894 vittime da Febbraio. Mentre il tasso di positività è del 10%, cioè su 100 tamponi eseguiti 10 sono risultati positivi, ieri era del 9,9%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.272 (27.913 ieri) mentre gli attuali positivi risultano essere 7.545 in meno di ieri e raggiungono quota 627.798.

L’indice Rt nazionale sale da 0,82 a 0,86 e come ha sottolineato oggi Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, "c’è un’inversione di tendenza in atto, l’Rt tende a non scendere più" e per questo "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare".

Per quanto riguarda le regioni, il Veneto è di nuovo al primo posto per numero di nuovi casi, 4.211 in 24 ore, su 18.801 tamponi. Seguono:

- Lombardia con 2.744 nuovi casi su 33.846 tamponi;

- Emilia Romagna, 1.745 nuovi casi con 16.762 tamponi;

- Lazio con 1.428 nuovi casi su 15.984 tamponi;

- Piemonte con 1.210 nuovi casi su 9.493 tamponi;

- Puglia con 1.201 nuovi casi su 18.146 tamponi;