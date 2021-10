In Italia 2.748 nuovi positivi e 46 vittime

Aumentano i decessi registrati nell'arco delle 24 ore. In calo, invece, i nuovi casi di Covid. Tutte le Regioni sono passate in zona bianca

ROMA — Nel giorno che sancisce il ritorno di tutta Italia in zona bianca le ultime 24 ore hanno fatto registrare un incremento di 2.748 nuovi tamponi positivi. Sono 344.969 i tamponi molecolari e antigenici processati, notevolmente superiori ai 271.566 del giorno precedente.

Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto all'1,1% del precedente rilevamento.

Il dato dei nuovi positivi è in calo rispetto a ieri quando i nuovi contagiati erano stati oltre 3.000, 3.023 per la precisione.

Aumentano però le vittime, oggi sono 46 rispetto alle 30 segnalate nel precedente bollettino.

Diminuiscono gli attualmente positivi, oggi sono 624 in meno.

Ricoverati per Covid in calo negli ospedali: oggi nei reparti Covid ordinari sono 50 i ricoverati in meno, e 16 in meno nelle terapie intensive.

Le Regioni con il maggiore incremento di nuovi casi sono Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania ed Emilia Romagna. La Sicilia è passata oggi in zona bianca con l'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza.