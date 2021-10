In Italia 2.466 nuovi positivi e 50 vittime

I nuovi casi di Covid sono stati diagnosticati a fronte di 320mila test. Diminuiscono ancora le persone con l'infezione ricoverate in ospedale

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 2.466 nuovi contagiati dal Covid-19, in netto aumento rispetto a ieri ma sono anche aumentati i tamponi processati, oggi più di 320mila. Il totale degli infettati dall'inizio della pandemia sale a 4 milioni e 464mila.

In aumento anche le vittime, oggi 50 contro le 37 di ieri.

Diminuiscono invece gli attualmente positivi, oggi sono 90.299, quasi 1.800 in meno.

In calo infine anche i ricoverati per Covid in ospedale: oggi, nei reparti Covid ordinari, sono 2.968, 64 in meno, e 433 in terapia intensiva, 4 in meno.

