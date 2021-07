In Italia 5.140 positivi e 5 vittime del Covid

Samele argento nella sciabola, la dura preparazione per arrivare così in alto

Aumentano ancora i ricoveri in ospedale per Covid. Gli attualmente positivi sono oltre 60 mila. Tasso di positività scende lievemente al 2%

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 5 persone malate di Covid-19 (ieri 17). Con questo incremento i decessi per la pandemia diventano 127.942.

I nuovi positivi al coronavirus sono stati 5.140, incremento simile a ieri (5.143). I casi accertati in Italia da Febbraio 2020 sono 4.312.673.

Sono 258.929 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 237.635. Il tasso di positività è del 2%, in lieve ribasso rispetto al 2,2% di ieri.

Gli attualmente positivi sono 62.523 cioè 3.771 in più di ieri. Dimessi e guariti sono in totale 4.122.208, ovvero 1.362 più di ieri.

Tornano a salire le terapie intensive: sono 172 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (ieri 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.340, in aumento di 36 rispetto a ieri.

Le regioni con più casi sono Lazio (845 nuovi casi), Sicilia (626 nuovi casi), Veneto (575 nuovi casi), Lombardia (574 nuovi casi), Emilia Romagna (474 nuovi casi), Toscana (441 nuovi casi.

