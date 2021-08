In Italia 7.409 nuovi casi di Covid e 45 morti

Aumentano i decessi e crescono i contagi di Covid in Italia, è quanto riporta l'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia a livello nazionale

ROMA — Il numero dei nuovi positivi al Covid in Italia continua a crescere e sale a 7.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con uno scarto di 139 tamponi positivi in più rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 225.486. Il tasso di positività è pressoché stabile a 3,28%.

I decessi sono 45, 15 in più rispetto alle 24 ore precedenti ma mancavano 5 decessi registrati nella Regione Campania. Il totale dei morti sale così a 128.379 dall'inizio della pandemia.

I casi totali salgono a 4.427.827. L'occupazione dei posti in area medica cresce con 58 ricoveri in più, 17 in terapia intensiva.

La regione che ha registrato il maggiore incremento di nuovi casi è ancora una volta la Sicilia con 1.101 nuovi positivi, seguita dalla Toscana con 819 contagiati ed il Veneto con 771. Sopra ai 600 nuovi casi ci sono anche Lombardia, Emilia Romagna e Campania.

I guariti sono 4.388. Gli attualmente positivi sono 2.965. Ci sono 120.848 persone in isolamento domiciliare.