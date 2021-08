Covid in Italia, Rt giù a 1,27 e incidenza su a 73

L'incidenza cresce ancora e raggiunge quota 73, scende l'Rt che arriva ad 1,27. Area medica e terapie intensive sono sotto la soglia critica

ROMA — Scende l'indice Rt a livello nazionale e arriva ad 1,27 mentre l'incidenza cresce e raggiunge i 73 casi ogni 100mila abitanti. Area medica e terapie intensive sono sotto la soglia critica a livello nazionale. A rivelare i dati sul monitoraggio settimanale dell'Iss e del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi è stato il direttore della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza.

Il direttore ha messo in guardia dalle varianti in forte circolazione ad iniziare dalla Delta, anche a causa del periodo estivo che favorisce l'aggregazione delle persone.

Tra le regioni con l'incidenza maggiore c'è la Toscana nei primi tre posti assieme a Sardegna e Sicilia.

Rt e incidenza sono i due parametri che, insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione degli ospedali, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.

Non ci sono regioni sopra la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve aumento al 3,7% con i ricoveri in aumento dai 258 della prima settimana di Agosto ai 322 registrati il giorno di San Lorenzo.

Il tasso di occupazione in aree mediche aumenta al 5,2%, con un aumento di ricoverati da 2.196 di inizio Agosto a 2.880 dell'ultimo rilevamento.