Nuovo monitoraggio Covid, incidenza e Rt di tutte le regioni

La Toscana ha registrato la più alta incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti. La variante Delta è dominante in Italia e in Europa

ROMA — Nel nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid, relativo alla settimana fra il 26 Luglio e il primo Agosto, l’incidenza settimanale a livello nazionale evidenzia un forte aumento dei casi positivi e tutte le Regioni sono classificate a rischio epidemico moderato. L’attuale impatto della malattia Covid sui servizi ospedalieri resta tuttavia limitato anche se il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva è in aumento.

Nella settimana in esame la Toscana ha registrato la più alta incidenza di nuovi casi di infezione (110 ogni 100mila abitanti) dato che peraltro è salito ulteriormente negli ultimi giorni. Tuttavia il numero di ricoveri in ospedale per Covid resta sotto controllo ed è per questo che la regione è rimasta in zona bianca (per saperne di più clicca qui).

Qui sotto trovate l'incidenza settimanale e l'indice Rt di trasmissione del contagio di tutte le regioni:

- Toscana - incidenza 110 - Rt 1.95

- Sicilia - incidenza 96,53 - Rt 1.56

- Veneto - incidenza 91 - Rt 1.68

- Sardegna - incidenza 89,5 - Rt 2,19

- Umbria - incidenza 86,5 - Rt 1,81

- Emilia-Romagna - incidenza 79 - Rt 1,67

- Lazio - incidenza 72 - Rt 1.41

- Liguria - incidenza 58 - Rt 1,87

- Marche - incidenza 53 - Rt 1,9

- Lombardia - incidenza 45,5 - Rt 1,4

- P.A. Trento - incidenza 41,12 - Rt 1.83

- Abruzzo - 39 - Rt 1.18

- Campania - incidenza 38,8 - Rt 1,18

- Basilicata - incidenza 38 - Rt 1,46

- Calabria - incidenza 37,2 - Rt 1,36

- Friuli Venezia Giulia - incidenza 35,4, Rt 1,41

- Piemonte - incidenza 30,7 - Rt 1.82

- P.A. Bolzano - incidenza 29,2 - Rt 1.15

- Puglia - incidenza 27,3 - Rt 1.6

- Molise - incidenza 21 - Rt 0,3

- Valle d'Aosta - incidenza 20 - Rt 1.35