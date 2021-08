In Italia 6.968 nuovi casi di Covid e 31 morti

Aumentano i positivi al Covid nonostante una riduzione dei tamponi processti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali ci sono 83 ricoverati in più

ROMA — Sono 6.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 5.636, quindi circa 1.300 di meno, anche se il numero di tamponi processati era più alto, ieri 241mila e oggi 230mila. Il tasso di positività sul totale dei campione quindi sale al 3% dal 2,3%.

Le vittime del virus anche oggi sono 31, lo stesso numero di 24 ore fa, e portano il totale a 128.304.

Oggi, nel saldo fra ingressi e dimissioni in ospedale, ci sono 84 ricoverati in più, di cui 337 sono in terapia intensiva (15 in più) e 2.948 nei reparti ordinari (68 in più).

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono:

- Sicilia: 868 nuovi casi a fronte di 14.406 tamponi

- Toscana: 774 a fronte di 15.718 tamponi

- Lombardia: 769 nuovi casi a fronte di 36.815 tamponi

- Lazio: 645 nuovi casi (tamponi non pervenuti dopo l'attacco hacker al sistema informatico della Regione)

- Veneto: 620 nuovi casi a fronte di 40.868 tamponi

- Campania: 552 nuovi casi a fronte di 16.559 tamponi.