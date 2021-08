In Italia 7826 positivi e 45 vittime del Covid

Aumentano nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati. Sicilia è la Regione con più casi anche oggi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 7.826 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 7.211) sale così a 4.517.434 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 45 (ieri 43), per un totale di 129.002 vittime del virus.

Sono 265.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in aumento rispetto a ieri quando erano stati 220.872. Il tasso di positività è del 2,95%, in calo rispetto al 3,27% di ieri

Salgono i pazienti ricoverati, 511 quelli in terapia intensiva con 42 ricoverati in più in 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.114, 55 in più rispetto a ieri.

La Regione che resta in testa come numero di casi è sempre la Sicilia con 1.681 contagiati in più, poi c'è la Toscana con 752 casi, l'Emilia Romagna 732 nuovi casi, il Veneto con 694 casi e la Lombardia con 601 contagiati. Tutte le altre regioni hanno meno di 600 contagi giornalieri.