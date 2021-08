Giani: "No vax fuori dai luoghi pubblici dal 30 Settembre"

Ultimatum del presidente della Regione Toscana verso chi non è ancora vaccinato: "Dopo questa data chi non ha fatto il vaccino non ha più scuse"

FIRENZE — Sono ancora 500mila i toscani che non si sono ancora prenotati per la vaccinazione anti-Covid e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, senza mezze misure, dà una sorta di ultimatum a loro e a tutti i 4500 medici e infermieri no vax ancora non vaccinati.

Per Giani hanno tempo fino al 30 Settembre, poi nessuno di loro potrà più accedere a luoghi pubblici in Toscana.

"Lotterò fino alla fine con coloro che non si vogliono fare il vaccino - ha detto Giani -. Il nostro è un atteggiamento di assoluto rispetto fino al 30 Settembre, dopo tiriamo le somme della nostra campagna vaccinale e chi non ha fatto il vaccino non ha più scuse".

"Dopo quella data - ha sottolineato - chi non ha fatto il vaccino sta a casa: queste persone non si provino a venire nei luoghi pubblici perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria".

Qui sotto la dichiarazione sui no vax del presidente della Toscana