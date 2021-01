In Italia altre 620 vittime del Covid e 17mila nuovi casi

Nelle ultime 24 ore eseguiti 140.267 tamponi e quindi il tasso di positività scelde al 12,5%. Stabile la situazione nelle terapie intensive

ROMA — Il nuovo bollettino nazionale sull'epidemia di Covid: i nuovi casi di i nfezione sono 17.533, in lieve calo rispetto ai 17.020 di ieri ma su un numero di tamponi maggiore, 140.267 contro 121mila, quindi il tasso di positività è sceso al 12,5% dal 14,8 di ieri.

Se questi dati sono positivi, si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime: oggi sono 620, purtroppo 200 in più di ieri. Stabile il numero di malati gravi di Covid ricoverati in terapia intensiva (2.587, con 187 nuovi ingressi) e aumenta a 22.313 il numero complessivo di ricoverati ma si tratta di soli 22 degenti in più.

La Regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è il Veneto, 3.388 con 17.722 tamponi, seguito dall'Emilia Romagna (2.026 nuovi casi su 15.348 tamponi), dalla Lombardia (1.963 nuovi casi con 18.415 tamponi), il Lazio (1.613 nuovi casi con 12.614 tamponi), la Puglia (1349 nuovi casi con 11.020 tamponi).

La Toscana ha individuato nelle ultime 24 ore 452 nuovi casi con 7.563 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 807, quelli in terapia intensiva 139 con 4 nuovi ingressi.