Covid, in Italia 18.020 casi, altre 414 vittime

Calano sia nuovi casi che i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime superano quota 77mila da inizio emergenza. Tasso di positività al 14,8%

ROMA — Nel giorno in cui si attende il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute con i dati aggiornati sull'epidemia di Covid anche con gli Rt regione per regione, in Italia diminuiscono i nuovi casi e le vittime.

Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus 18.020 italiani (ieri 20.331), per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.361. I tamponi effettuati sono stati 121.275 circa 55mila in meno di ieri. Il tasso di positività risale però arrivando al 14,8%.

L'incremento delle vittime è invece di 414 (ieri 548) che fanno salire il totale a 77.291.

Dato molto negativo quello che si registra per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva (vedi articolo collegato) dove aumentano i malati. Sono 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 571.055, rispetto a mercoledì 2.343 in più, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659.

A livello regionale è ancora una volta il Veneto la regione con il maggior incremento, 3.596 nuovi casi in 24 ore. Altre sei regioni fanno registrare oltre mille casi: sono la Lombardia (2.799), l'Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779), la Sicilia (1.435), la Campania (1.052) e il Piemonte (1.004).