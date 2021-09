In Italia altri 63 decessi per Covid, 3mila i casi

Quirinale, Draghi risponde infastidito: «Sempre la stessa domanda, non sono la persona giusta a cui farla, non decido io»

Sono diminuiti in 24 ore i tamponi processati, quasi 43mila in meno. Cresce il tasso di positività all'1,09%, 9 ricoverati in rianimazione in meno

ROMA — Sono 3.212 i nuovi casi di Covid registrati in Italia (ieri 2.985), da inizio epidemia sono stati contagiati 4.668.261 italiani. I decessi odierni sono stati 63 (ieri 65), conteggiando 12 morti pregressi (7 in Campania e 5 in Sicilia). In totale da Febbraio 2020 sono state 130.870 le vittime del Covid in Italia.

Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 338.425. Il tasso di positività è dell'1,09%, in lieve aumento rispetto a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono in totale 4.441.412, 6.042 in più nelle ultime 24 ore (ieri 5.105). Gli attualmente positivi sono in tutto 95.979, 2.893 in meno rispetto a ieri.

Sono 450 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 9 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (ieri 3.418), ovvero 101 meno di ieri.

Tutte le regioni hanno registrato meno di 300 nuovi casi positivi ad eccezione della Lombardia (438) e Campania (316).

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.