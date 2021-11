In Italia oltre 10mila casi di Covid e 83 vittime

Grande attenzione per la pattuglia BT e quel cellulare che non smette di squillare

Aumentano i nuovi positivi registrati a fronte di un numero maggiore di tamponi effettuati. Oltre 80 morti in 24 ore, non succedeva da Giugno

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 10.047 (ieri sono stati 6.404) casi di coronavirus. Sale così a 4.942.135 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 83 (ieri 70), per un totale di 133.330 vittime.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 689.280, ovvero 421.710 in più rispetto a ieri quando erano stati 267.570. Il tasso di positività scende all'1,4% (ieri era al 2,3%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 90 in più per un totale di 4.597 ricoverati. In terapia intensiva 61 in più, per un totale di 560 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 6.965 persone per un totale di 4.654.295. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 2.996 in un giorno e in totale sono 154.510.

Le regioni con più casi sono Lombardia (1.668 casi su 153.509 tamponi), Veneto (1.632 casi su 123.768 tamponi), Lazio (1.456 casi su 48.631 tamponi), Emilia Romagna (casi 850 su 36.785 tamponi), Campania (casi 750 su 33.733 tamponi), Piemonte (639 casi su 60.000 tamponi) e Sicilia (505 su 34.683 tamponi).