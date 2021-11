L'Italia resta bianca, il virus avanza dall'Est Europa

Onorevole no-vax, ma le istituzioni non dovrebbero dare il buon esempio?

Per nessuna regione scatta la zona gialla ma aumentata la circolazione del Covid. In Toscana le province di Siena e Grosseto con l'incidenza più alta

ROMA — Un quadro allarmante è quello dell'epidemia di Covid in Europa che peggiora soprattutto nelle zone di confine con l'Italia, Slovenia e Austria, e si allarga al Friuli Venezia Giulia, che dal 29 Novembre rischia davvero la zona gialla, e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Anche il presidente dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha voluto sottolineare il progressivo movimento dell'epidemia dalle zone dell'Est Europa "Progressivamente dal centro-est europeo l'epidemia si sta muovendo verso la Francia e l'Italia".

Un avvertimento, anche se nel nostro Paese si denota un incremento nella circolazione del virus più contenuto rispetto agli altri Paesi, ma comunque in crescita, come è stato detto presentando il nuovo monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia in Italia e sottolineando il dato dell'incidenza settimanale di nuovi casi, salito a 98 dai 78 di venerdì scorso.

Secondo i dati del monitoraggio, durante questa quarta ondata le fasce di età più colpite dal virus restano quelle dei trentenni e dei quarantenni, meno coperti dalla compagna vaccinale. Proprio per questo ieri il governo ha dato il via anticipato alle terze dosi per la fascia d'età 40-59 anni.

Al momento, nonostante l'incremento dei contagi, tutte le regioni restano in zona bianca, compreso il Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la Toscana, l'incidenza settimanale è di 71 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Le province toscane che hanno l'incidenza più elevata sono ancora Grosseto (123,5 19mo posto nella classifica nazionale) e Siena (114, 24mo posto).

Ma sono preoccupanti le incidenze delle regioni dove il covid circola di più Trieste con un'incidenza di 723 nuovi casi ogni 100mila abitanti, Bolzano (406) e Gorizia (371).

Per Brusaferro è "quindi è necessaria una maggiore copertura vaccinale e la terza dose soprattutto per i soggetti anziani o con patologie ma è anche necessario mantenere comportamenti prudenti come l'uso della mascherine, igiene delle mani e distanziamento".