Redditi da mezzo milione di euro per Draghi

Il presidente del Consiglio non percepisce peró alcun compenso per il suo incarico a Palazzo Chigi. I dati pubblicati sul sito del governo

ROMA — Sono stati resi noti i redditi del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, in carica dal 13 Febbraio del 2021.

Sul sito del Governo, come prassi nell’ambito dell’Amministrazione Trasparente, sono stati pubblicati i dati relativi alla dichiarazione dei redditi del premier.

Nella sua dichiarazione dei redditi del 2021, relativa all'anno 2020, si evince che Draghi non percepisce compensi per fare il presidente del Consiglio. Ha rinunciato a questo compenso.

Draghi possiede 10 fabbricati, 3 a Roma (un appartamento e due garage), 2 ad Anzio (un appartamento e un garage), 3 a Stra, nella Riviera del Brenta, uno in provincia di Perugia, (dove vive con la famiglia quando non è Roma) e un appartamento a Londra. Solo alcuni di questi immobili sono suoi al 100%, di alcuni detiene la metà e di altri un terzo. Ha una partecipazione di 10mila euro nella società semplice Serena. Non ha né auto né barche intestate.

Draghi nel 2021 ha denunciato al fisco 525.514 euro (56.151 euro meno di quanto percepito nel 2020).